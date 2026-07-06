AI Masuk Dunia Keuangan, Menara Syariah PIK2 Bahas Pentingnya Nilai Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan artificial intelligence atau akal imitasi (AI) terus mengubah banyak sektor, termasuk bidang keuangan. Teknologi kini tidak hanya hadir dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga mulai menjadi bagian dari sistem layanan, pengelolaan data, dan inovasi keuangan.

Di tengah perubahan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah teknologi hanya akan mengikuti perubahan zaman, atau bisa digunakan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan?

Pertanyaan itu dibahas dalam International Symposium on Islamic Finance 2026 yang digelar Menara Syariah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Rabu lalu (1/7/2026). Menara Syariah melibatkan Universiti Islam Sultan Sharif Ali atau UNISSA Brunei Darussalam dalam penyelenggaraan simposium internasional bertema Sustainability, Artificial Intelligence, and Maqasid al-Syariah in Finance itu.

Baca Juga: Kahitna Merayakan 40 Tahun di NICE PIK2

Forum itu menghadirkan akademisi, cendekiawan, praktisi, dan pelaku industri keuangan syariah. Selanjutnya, simposium itu mendiskusikan posisi AI dalam perkembangan sistem keuangan Islam.

Pembahasannya berangkat dari kebutuhan untuk memastikan teknologi tidak hanya digunakan demi efisiensi, tetapi juga tetap selaras dengan nilai keberlanjutan dan keadilan.

Maqasid al-syariah menjadi salah satu perspektif penting dalam diskusi tersebut. Prinsip itu menempatkan kemaslahatan manusia sebagai bagian utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam konteks keuangan, pendekatan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa inovasi tidak cukup dinilai dari seberapa canggih teknologi yang digunakan. Inovasi juga perlu dilihat dari dampaknya bagi masyarakat.

Assistant Professor UNISSA Dr. Kamarussalam Yusof menyatakan pentingnya kegiatan seperti simposium yang membuka ruang belajar bagi mahasiswa maupun praktisi.