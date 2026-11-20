jpnn.com, JAKARTA - Infomedia resmi memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dari sektor industri ke dunia pendidikan tinggi.

Melalui pengembangan AI Learning Ecosystem, Infomedia ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih inklusif, terukur, dan efektif di seluruh kampus Indonesia.

Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Langkah itu menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kinerja institusi pendidikan, sekaligus mendorong pemerataan mutu pendidikan tinggi melalui pemanfaatan data dan teknologi AI.

Pengembangan AI Learning Ecosystem berangkat dari pengalaman Infomedia dalam mengelola rekrutmen berskala nasional.

Sepanjang 2022-2024, ekosistem rekrutmen tersebut menjangkau 6,6 juta pelamar dari 38 provinsi dan melibatkan lebih dari 1.000 institusi pendidikan.

Pengalaman besar itu menjadi fondasi bagi Infomedia untuk mengembangkan teknologi AI, tidak hanya untuk seleksi talenta, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan tinggi.

VP Business Development Infomedia Widi Sagita Abadi mengatakan pengalaman Infomedia dalam mengelola rekrutmen berskala nasional menunjukkan pentingnya teknologi dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.