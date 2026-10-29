AI Terus Berkembang, Binus University Dorong Penguatan Digital Humanities

jpnn.com, JAKARTA - Binus University menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat di era digital saat ini.

Kehadiran teknologi itu tidak hanya berorintasi pada efisiensi, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas.

Hal itu diungkapkan langsung Elisa Carolina Marion selaku Dean of Faculty of Humanities Binus University pada ajang International Conference on Digital Humanities and Environmental Sustainability (CoDHES 2026) di BINUS JWC @senayan Campus Jakarta.

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Dalam ajang itu, Binus University menggandeng Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT), Malaysia dan Shandong University of Science and Technology (SDUST), China yang menjadi Co- Host.

Kolaborasi itu menunjukan komitmen Faculty of Humanities terhadap arah inisiatif Binus Asian Collaboration.

Dia mengungkapkan CoDHES 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan perspektif humaniora dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

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Menurut dia kolaborasi lintas disiplin dianggap penting agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

“Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita perlu memastikan bahwa inovasi tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada manusia dan lingkungan," kata Dr Elisa dalam siaran persnya, Kamis (29/10).