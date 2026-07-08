AIA Gandeng BCA Luncurkan Program Sehat Jangka Panjang

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo mengatakan tantangan terbesar dari meningkatnya harapan hidup masyarakat saat ini ialah memastikan sisa usia tersebut tetap dilewati dalam kondisi prima dan produktif.

Harsya memaparkan fakta bahwa masyarakat modern kini dihadapkan pada realitas kesenjangan kesehatan yang nyata.

Mengacu pada data World Health Organization (WHO), rata-rata manusia memang memiliki harapan hidup hingga umur 73 tahun, tetapi ironisnya hanya sekitar 63 tahun yang benar-benar dijalani dalam kondisi sehat walafiat.

"Ada gap sekitar 10 tahun, yang mana seseorang berpotensi besar mengalami penurunan drastis pada kualitas kesehatan mereka atau bahkan terserang penyakit kritis," katanya, Rabu (8/7).

Harsya Prasetyo menyampaikan hal tersebut saat peluncuran layanan terpadu komprehensif AIA Healthy Longevity di Jakarta.

Harsya menjelaskan bahwa lewat inovasi AIA Healthy Longevity yang didistribusikan lewat jalur kemitraan dengan BCA ini, AIA berkomitmen penuh memangkas celah risiko tersebut.

Fokus utama program ini bukan sekadar memperpanjang umur kronologis (lifespan), melainkan meningkatkan periode hidup yang bugar dan bebas penyakit (healthspan).

"Kami ingin mendorong perubahan paradigma masyarakat dari yang semula hanya fokus pada pengobatan medis (reactive healthcare), bergeser ke arah deteksi dini dan pencegahan proaktif (preventive and proactive healthcare)," ucapnya.