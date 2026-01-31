menu
AIA Healthiest Schools 2025–2026, Dukung Sekolah Wujudkan Generasi Lebih Sehat
PT AIA FIinancial (AIA) kembali menyelenggarakan lokakarya guru sebagai bagian dari program AIA Healthiest Schools 2025–2026. Foto dok. AIA

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FIinancial (AIA) kembali menyelenggarakan lokakarya guru sebagai bagian dari program AIA Healthiest Schools 2025–2026.

Inisiatif ini dirancang untuk mendukung sekolah dalam mengembangkan proyek sekolah sehat terbaik serta meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aktif, dan berkelanjutan.

Kegiatan lokakarya guru berlangsung pada 29 - 30 Januari 2026 di SD dan SMP wilayah Jabodetabek, diikuti guru dan murid. Melalui sesi kunjungan sekolah dan workshop intensif, AIA membantu sekolah merumuskan tujuan program, strategi aktivitas, output, hingga indikator keberhasilan untuk kebutuhan kompetisi AIA Healthiest Schools.

Kegiatan meliputi pengajaran modul kesehatan mental, gaya hidup aktif, makan sehat, dan sehat lestari bersama para Volunteer AIA (terdiri dari karyawan AIA) di dua kelas. Dilanjutkan dengan para guru, untuk proposal development workshop membekali guru dalam menyusun program inovatif, terukur, dan berkelanjutan.

“Melalui AIA Healthiest Schools, kami ingin menghadirkan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia," kata Head of Corporate Communication AIA, Lia Merdekawaty dalam keterangan resminya, Sabtu (31/1).

Dia menambahkan, pendidikan tentang kesehatan bukan hanya materi di kelas, tetapi sebuah kebiasaan yang harus dibangun bersama oleh guru, siswa, dan komunitas sekolah. Dengan sesi lokakarya ini, diharapkan sekolah bisa merumuskan inisiatif kreatif, relevan, dan berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan belajar yang lebih sehat dan sejahtera.

AIA Healthiest Schools menjadi wujud komitmen AIA untuk terus mendukung sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

"Melalui program ini, kami berkomitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan berkualitas," ucapnya.

AIA Healthiest Schools 2025–2026 merupakan komitmen AIA mendukung sekolah wujudkan generasi lebih sehat

