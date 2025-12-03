AIA Healthiest Schools 2026 Menyiapkan Total Hadiah Rp1,5 Miliar untuk SD-SMP

jpnn.com - JAKARTA - PT AIA Financial kembali menunjukkan dukungannya di bidang pendidikan dengan meluncurkan program AIA Healthiest Schools 2026.

Kegiatan ini menyediakan berbagai materi pembelajaran untuk para guru di tingkat SD dan SMP yang dapat diunduh secara gratis dan dimanfaatkan untuk memperkaya materi ajar di kelas.

Program yang memasuki tahun ketiga ini juga mengajak seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Indonesia berpartisipasi dalam kompetisi proyek sekolah sehat dengan total hadiah mencapai USD100.000 atau sekitar Rp1,5 miliar dalam bentuk fasilitas dan sarana pendidikan.

Chief Marketing Officer AIA Kathryn Parapak menyatakan bahwa program ini menjadi upaya kolaboratif untuk membangun lingkungan sekolah yang lebih baik.

"Kami mendorong sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan sekolahnya pada kompetisi proyek sekolah sehat AIA Healthiest Schools. Kami berharap, program ini dapat menjadi pemantik inspirasi untuk membangun lingkungan sekolah yang lebih sehat," ungkap Kathryn, Rabu (3/12).

Indonesia terbukti sukses besar dalam kompetisi regional tahun sebelumnya, dengan berhasil menjadi pemenang di antara 776 sekolah dari delapan negara.

Guru UPTD SDN Papela dari sekolah pemenang AIA Healthiest Schools 2025 tingkat regional, Sri Sidin, berbagi pengalaman positif tentang program tersebut.

Dia menyebutkan, proyek mereka bernama Ecolitera atau Sampah Bercerita berhasil meningkatkan upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat.