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Aice Rilis Es Krim Baru Crispy Balls Shine Muscat

Aice Rilis Es Krim Baru Crispy Balls Shine Muscat
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Aice menghadirkan es krim baru - Crispy Balls Shine Muscat. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - Bagaimana perubahan cara anak muda menikmati makanan, mendorong Aice menghadirkan inovasi terbaru melalui Aice Crispy Balls Shine Muscat.

Produk es krim itu terinspirasi dari tren Korean Krispy Pop yang tengah populer di kalangan Gen Z.

Varian baru itu mengombinasikan crispy balls yang renyah, popping candy, serta es krim rasa Shine Muscat dengan sentuhan aroma melati segar.

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Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana Zhong, mengatakan konsumen muda saat ini mencari lebih dari sekadar cita rasa.

Mereka juga menginginkan pengalaman yang menyenangkan dan berbeda saat menikmati makanan.

"Aice Crispy Balls Shine Muscat kami hadirkan menjawab kebutuhan tersebut melalui perpaduan rasa dan tekstur unik," ujar Sylvana dalam keterangannya, Jumat (19/6).

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Keunikan produk ini terletak pada kombinasi empat tekstur dalam satu gigitan.

Mulai dari sensasi crispy dari lapisan bola renyah, creamy dari es krim, chewy dari nata de coco, hingga kesegaran rasa anggur Shine Muscat.

Bagaimana perubahan cara anak muda menikmati makanan, mendorong Aice menghadirkan inovasi terbaru melalui Aice Crispy Balls Shine Muscat.

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