Aice Sukses Pertahankan Top Brand Selama 8 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Di balik dingin dan manisnya sebatang es krim, ada persaingan bisnis yang begitu hangat dan dinamis.

Selera masyarakat berubah cepat, tren datang dan pergi, tetapi Aice membuktikan satu hal: kepercayaan konsumen adalah hubungan emosional yang dirawat setiap hari.

Tahun ini menjadi catatan sejarah manis bagi Aice Group. Sejak 2019, Aice terus menyabet penghargaan Top Brand Award dan Top Brand for Kids.

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Tak sekadar bertahan, lompatan angkanya pun terbilang fantastis.

Berdasarkan data Top Brand Index (TBI) 2026 yang dirilis Frontier, indeks preferensi konsumen Aice melonjak tajam dari 10,60% pada 2025 menjadi 27,27% tahun ini.

Kenaikan sebesar 16,67 basis poin ini setara dengan pertumbuhan melesat hingga 157% secara tahunan (year-on-year).

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"Delapan tahun adalah perjalanan yang panjang. Namun bagi kami, yang paling krusial adalah bagaimana kepercayaan itu terus diperbarui," ujar Sylvana Zhong, Senior Brand Manager Aice dalam keterangannya, Senin (31/8).

"Konsumen hari ini makin kritis dan punya banyak pilihan. Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus mendengarkan mereka."