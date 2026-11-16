AIGNER Hadirkan Koleksi Novelties Terbaru, Perpaduan Presisi Swiss dan Elegansi Munich

jpnn.com, JAKARTA - AIGNER, jenama mewah asal Munich, Jerman, memperkenalkan koleksi jam tangan (timepiece) terbaru bertajuk Novelties untuk pasar Indonesia. Koleksi ini menghadirkan beragam desain yang memadukan ketelitian Swiss dengan karakter desain khas Munich.

Koleksi Novelties tersebut menawarkan jam tangan dengan desain beragam, mulai dari model yang terinspirasi perhiasan hingga tampilan modern dan berani.

Setiap produk mengedepankan detail, material berkualitas, serta desain elegan yang dapat menunjang gaya personal penggunanya.

Terdapat 18 model yang diperkenalkan dalam koleksi terbaru ini, yakni Amalfi Set Diamond, Alba Meno, Daiana Diamond, Ingria, Liguria Roman, Lodi Diamond, Mantova Diamond, Mantova Pietra, Masa Roman, Savoia, Trani Diamond, Venata, Venice, Fermo, Lazio, Lecco, Palio, dan Veneto.

Sejumlah model mengusung ciri khas tersendiri. Amalfi Set Diamond, misalnya, menghadirkan detail berlian dengan pilihan tali kulit yang dapat diganti.

Sementara itu, Daiana Diamond menawarkan desain feminin dengan aksen berlian asli yang memberikan kesan mewah.

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Eksplorasi material juga terlihat pada Mantova Pietra yang menggunakan batu alam asli atau genuine gemstone pada bagian dial, dengan pilihan malachite dan tiger's eye.

Adapun Lodi Diamond mengusung desain dial berbentuk tapal kuda serta gelang berbahan baja tahan karat dengan konstruksi H-link.