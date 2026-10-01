AiMOGA BCI: Kursi Roda dengan Kendali Sinyal Otak Memukau di Kompetisi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Tangan Xie Yuyang tampak lihai menyesuaikan perangkat di atas kursi roda itu. Unit yang dia bawa jauh-jauh dari Wuhu, Anhui, kini siap diuji di Hangzhou.

Tidak ada sensor pintar LiDAR atau navigasi peta otomatis yang aktif hari itu—panitia sengaja mematikannya. Artinya, kursi roda ini murni bergerak mengikuti pikiran manusia.

Hasilnya luar biasa. Kursi roda pintar bernama AiMOGA BCI melaju mulus melintasi rintangan, melintasi garis finis dalam waktu 2 menit 16 detik.

Catatan waktu itu melesat 17 detik lebih cepat dari pesaing terdekatnya, sekaligus menyegel gelar Juara Pertama kategori Mind-Driven Wheelchair Challenge pada ajang bergengsi Global Brain-Computer Interface 2026.

Momen ini bukan sekadar soal angka di papan skor atau trofi bergengsi.

Di balik kompetisi ketat yang diikuti 415 tim dari seluruh dunia—mulai dari AS, Inggris, hingga Jerman—ada harapan besar yang sedang dipertaruhkan.

"Tujuan awal kami sederhana: membuka kembali kemungkinan hidup bagi mereka yang mengalami stroke, paraplegia tingkat tinggi, atau siapa pun yang kehilangan mobilitasnya," tutur Head of BCI AiMOGA Robotics Xie Yuyang dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Cara kerjanya terasa bagai fiksi ilmiah yang jadi nyata. Pengguna cukup mengenakan penutup kepala khusus berbasis EEG (electroencephalography) non-invasif dengan 8 kanal.