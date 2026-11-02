AiMOGA Buka Pre-Order Mobo Seusai Gaet 10.000 Calon Pembeli

jpnn.com, JAKARTA - Mimpi menghadirkan asisten robot humanoid di dalam rumah kini selangkah lebih dekat menuju kenyataan.

AiMOGA Robotics resmi membuka keran pemesanan awal (pre-order) global untuk Mobo, robot pendamping keluarga pertama garapan mereka.

Langkah berani ini diumumkan langsung dalam ajang AiMOGA Robotics Global Launch 2026 di Wuhu, Anhui, Tiongkok, pada pertengahan Oktober lalu.

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Keputusan memperluas komersialisasi Mobo bukan tanpa alasan.

Sejak pertama kali dipamerkan pada World Robot Conference, Agustus 2026, respons pasar meledak.

Lebih dari 10.000 calon pengguna dari berbagai belahan dunia langsung mengantre, menyatakan minat mereka untuk memboyong robot pintar ini ke rumah.

Semangat itu terasa nyata di panggung peluncuran. AiMOGA bahkan langsung menunjuk 35 pengguna pertama sebagai Global User Experience Officer untuk menjajal Mobo lebih dekat.

"Merancang produk berdasarkan skenario kehidupan nyata adalah kunci kami menuju industrialisasi," ujar Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager AiMOGA Robotics Zhang Guibing.