menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Sains » AiMOGA Experience Store Pertama Hadir di Agora Mall

AiMOGA Experience Store Pertama Hadir di Agora Mall

AiMOGA Experience Store Pertama Hadir di Agora Mall
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembukaan AiMOGA Experience Store pertama di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Agora Mall di Jakarta Pusat terasa berbeda. Di antara derap langkah pengunjung mall, tampak sebuah figur robotik yang menyapa ramah, serta seekor "anjing" besi yang lincah.

Masa depan teknologi tak lagi sekadar bayangan di layar kaca. Melalui peluncuran AiMOGA Experience Store pertama di Indonesia, masyarakat kini bisa bersalaman dan berinteraksi langsung.

Langkah itu menandai babak baru kehadiran robot cerdas berbasis Embodied Intelligence, yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan manusia.

Baca Juga:

Bukan untuk menggantikan peran kita, melainkan menjadi asisten yang memudahkan berbagai aktivitas harian.

Di area experience store ini, pengunjung tak hanya menonton dari jauh.

Ada Mornine, robot humanoid intuitif yang siap menyambut tamu, memberikan informasi produk, hingga diajak mengobrol secara alami.

Baca Juga:

Keamanan dan keandalannya pun tak perlu diragukan, karena telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional dari Eropa hingga Amerika Serikat.

Di sudut lain, ada Argos. Robot berkaki empat yang menggemaskan ini mampu merespons perintah suara dan sentuhan.

AiMOGA Experience Store pertama di Indonesia di Agora Mall, Jakpus, masyarakat kini bisa bersalaman dan berinteraksi langsung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co