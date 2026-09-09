AiMOGA Experience Store Pertama Hadir di Agora Mall

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Agora Mall di Jakarta Pusat terasa berbeda. Di antara derap langkah pengunjung mall, tampak sebuah figur robotik yang menyapa ramah, serta seekor "anjing" besi yang lincah.

Masa depan teknologi tak lagi sekadar bayangan di layar kaca. Melalui peluncuran AiMOGA Experience Store pertama di Indonesia, masyarakat kini bisa bersalaman dan berinteraksi langsung.

Langkah itu menandai babak baru kehadiran robot cerdas berbasis Embodied Intelligence, yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan manusia.

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Bukan untuk menggantikan peran kita, melainkan menjadi asisten yang memudahkan berbagai aktivitas harian.

Di area experience store ini, pengunjung tak hanya menonton dari jauh.

Ada Mornine, robot humanoid intuitif yang siap menyambut tamu, memberikan informasi produk, hingga diajak mengobrol secara alami.

Keamanan dan keandalannya pun tak perlu diragukan, karena telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional dari Eropa hingga Amerika Serikat.

Di sudut lain, ada Argos. Robot berkaki empat yang menggemaskan ini mampu merespons perintah suara dan sentuhan.