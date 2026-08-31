AiMOGA Memperkenalkan Mobo, Robot Pendamping Keluarga Berbasis Embodied Intelligence
jpnn.com - Lantai pameran World Robot Conference (WRC) 2026 mendadak riuh. Di satu sudut area, sebuah robot tampak luwes mengiringi alunan musik bersama Argos—si anjing mekanis berkaki empat.
Gelak tawa anak-anak pun pecah saat mereka ikut melompat dan menari di sampingnya.
Robot itu bernama Mobo. Hari itu, AiMOGA Robotics resmi mengenalkannya ke publik sebagai calon "anggota baru" di tengah keluarga.
Berbeda dengan robot pameran pada umumnya, Mobo dirancang untuk menghadapi riuhnya kehidupan rumah tangga.
Rumah bukanlah pabrik yang serba teratur; ada barang berserakan, arah lalu lalang orang yang berubah-ubah, hingga mood penghuninya yang berganti setiap saat.
Di sinilah kecerdasan embodied intelligence milik Mobo bekerja. Ia tidak cuma menunggu perintah, tetapi mampu melihat, memahami situasi, dan mengambil tindakan sendiri.
"Tujuan kami adalah menghadirkan teknologi cerdas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari," kata Presiden AiMOGA Robotics Zhang Guibing, dalam keterangannya, Senin (31/8).
Dia menegaskan fokus mereka ialah menciptakan robot rumah tangga yang tidak hanya ramah dan pintar, tetapi juga terjangkau bagi banyak keluarga.
AiMOGA Robotics resmi mengenalkannya ke publik robot Mobo sebagai calon "anggota baru" di tengah keluarga.
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