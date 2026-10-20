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AiMOGA Memperkenalkan Robot Humanoid Bernama Mobo, Sudah Bisa Dipesan

AiMOGA Memperkenalkan Robot Humanoid Bernama Mobo, Sudah Bisa Dipesan
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Aimoga Mobo - robot humanoid pendamping keluarga. Foto: aimoga

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran teknologi cerdas di tengah keluarga bukan lagi sekadar impian masa depan. AiMOGA Robotics meluncurkan Mobo, robot humanoid pendamping keluarga pertama.

Bersamaan itu, AiMOGA juga membuka pemesanan awal Mobo secara global.

Lewat Mobo, AiMOGA berupaya membawa kecerdasan buatan langsung ke ruang keluarga untuk menemani rutinitas sehari-hari lintas generasi.

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Mobo dibekali teknologi interaksi suara, pengenalan objek visual, pengingat jadwal, hingga memori jangka panjang.

Berkat teknologi MoAgent yang dikembangkan mandiri oleh AiMOGA, robot mampu mengingat obrolan sebelumnya, memahami kebutuhan penghuni rumah, dan merespons interaksi dengan lebih alami.

Pengembangan Mobo tak lepas dari dukungan ekosistem R&D global Chery Group.

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Mengusung konsep sinergi antara otomotif dan robotika, AiMOGA mengintegrasikan sistem kokpit serta kontrol berkendara cerdas ke dalam wujud robot humanoid yang siap membantu kehidupan sehari-hari.

President of AiMOGA Robotics Zhang Guibing, menegaskan bahwa Mobo hadir bukan sekadar sebagai alat, melainkan pendamping hangat keluarga modern.

AiMOGA Robotics meluncurkan Mobo, robot humanoid pendamping keluarga pertama. Pemesanan secara global dibuka

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