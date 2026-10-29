AiMOGA Pamer Masa Depan Robotika di Chery Global Technology Innovation

jpnn.com, JAKARTA - Langkah kaki para tamu Chery International User Summit 2026 mendadak melambat saat melintasi Chery Global Technology Innovation Center.

Di sana, masa depan tak lagi sekadar wacana di atas kertas atau adegan film fiksi ilmiah, melainkan sesuatu yang nyata dan bisa disapa langsung.

Melalui unit robotikanya, AiMOGA, Chery memamerkan bagaimana AI+ bakal membaur halus dengan keseharian manusia—mulai dari ruang tamu rumah hingga jalanan kota.

Dari Obrolan Hangat sampai Lalu Lintas Kota

Suasana makin hidup di Smart Technology Experience Center saat Mobo, robot pendamping keluarga buatan AiMOGA, asyik mengobrol dengan pembawa acara CCTV Finance.

Di sudut lain, Chairman Chery Automobile Yin Tongyue, tampak santai menumpang Robotaxi otonom untuk menemui sang presenter.

Pengalaman ini berlanjut ke area Future City. Di Smart Traffic Center, Intelligent Security Robot dengan sigap mengarahkan arus lalu lintas.

Sementara itu, di zona edukasi, Mobo sibuk menemani anak-anak belajar sambil bermain.