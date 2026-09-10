AiMOGA Resmi Memasarkan 2 Robot Pintar di Indonesia, Harga Termurah Rp 50 Jutaan
jpnn.com, JAKARTA - Bayangan tentang robot pintar yang menemani aktivitas manusia yang dulu hanya ada di layar bioskop, kini nyata.
Pemandangan itu kini sudah menjadi bagian dari sudut Kota Jakarta.
Melangkah ke Agora Mall di Jakarta Pusat, suasana fiksi ilmiah itu mendadak terasa nyata.
AiMOGA Robotics, anak perusahaan Chery Group asal Tiongkok, baru saja membuka pintu AiMOGA Experience Store pertama mereka.
Di sini, robot tidak lagi berdiri di balik kaca pameran atau sekadar memperagakan tarian kaku di atas panggung.
Pengunjung bisa menyapa, berinteraksi, hingga berkonsultasi untuk membawa mereka pulang atau sekadar sewa.
Bintang utamanya ada dua. Pertama, Argos—robot 'anjing' yang siap melompat ramah untuk fungsi pemantauan hingga pendampingan.
Kedua, Mornine—robot humanoid berparas futuristik yang dibekali AI intuitif untuk mengerti percakapan manusia.
AiMOGA Robotics, anak perusahaan Chery Group asal Tiongkok, baru saja membuka pintu AiMOGA Experience Store pertama mereka.
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