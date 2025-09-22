Aina Abdul Segera Merilis Single Terbaru, Janjikan Emosi yang Menggetarkan Hati

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi top Malaysia Aina Abdul kembali membuktikan diri sebagai salah satu ikon musik Asia Tenggara yang selalu menampilkan karya terbaiknya.

Setelah sukses dengan album ‘Imaji’ (2023) dan sederet aksi panggung memukau, Aina kini siap menghadirkan karya terbaru yang lebih personal dan mendalam.

Aina Abdul saat ini memiliki lebih dari 530.000 pengikut di akun Instagram-nya @ainaabdul, dan dikenal sebagai sosok penyanyi yang ekspresif, tidak hanya lewat lagu tapi juga gaya fesyennya.

Penampilannya di atas panggung sering menjadi sorotan media, salah satunya saat ia tampil pada konser A Night with Aina Abdul 2.0 di Istana Budaya, Kuala Lumpur. Aina mengenakan gaun hitam yang seluruhnya terbuat dari 140 buah rambut palsu, sebuah totalitas akan karya seni artistik.

Lagu terbaru Aina Abdul rencananya akan dirilis serentak pada akhir September 2025 di berbagai platform digital seperti Spotify, Apple Music, dan video klip resmi yang akan tayang di kanal YouTube Aina.

Balutan Balada dalam Kenangan

Single terbaru Aina ini sepertinya akan membawa pendengar dalam melodi balada melankolis yang berbicara tentang rindu, kehilangan, dan harapan. Lirik lagunya terinspirasi dari pengalaman pribadi tentang momen singkat yang meninggalkan kenangan mendalam.

Lagu dibuka dengan alunan piano yang menghadirkan suasana sendu dengan orkestra string yang menambah nuansa dramatis. Aransemen pop-ballad modern dikemas dengan tempo medium-slow membangun tensi emosional menuju bagian klimaks.