Ainun Bersama PNM Ubah Cara Pandang Warga di Kampung Tentang Perempuan

jpnn.com, MAKASSAR - Nuraenun, Account Officer PNM Mekaar di Bulukumba, Sulawesi Selatan setiap hari mendampingi para pengusaha ultra mikro yang tergabung sebagai nasabah PNM Mekaar.

Wanita yang akrab disapa Ainun tersebut merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Dia tumbuh di lingkungan yang memiliki pandangan sederhana tentang masa depan perempuan. Setelah lulus SMA, banyak yang menganggap jalan terbaik adalah menikah.

Baca Juga: PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci

"Di kampung saya, orang bilang ijazah SMA ujung-ujungnya di KUA," kenangnya.

Namun Ainun memiliki mimpi yang berbeda. Dia ingin bekerja, mandiri, dan membantu keluarganya.

Kesempatan itu datang pada awal 2023 saat dia melihat brosur rekrutmen PNM Mekaar yang dibagikan di grup WhatsApp alumni sekolahnya.

Tanpa banyak harapan, dia mendaftar dan beberapa hari kemudian dipanggil mengikuti pelatihan.

Perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Karena belum memiliki kendaraan, ibunya meminjam motor tetangga untuk mengantarnya ke tempat pelatihan.