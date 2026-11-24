jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia mengumumkan harga Aion i60 di Indonesia dengan banderol Rp532 juta on the road (OTR) Jakarta.

Namun, harga tersebut berlaku untuk 2.000 konsumen pertama.

Mengusung konsep All-Rounder Vehicle (ARV), Aion i60 dilengkapi fitur kulkas atau integrated in-car refrigerator yang terdapat di dalam kabin.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna menyimpan minuman dan makanan tertentu dalam kondisi dingin selama perjalanan dengan pengaturan suhu yang tersedia.

GAC juga membekali mobil itu dengan Pet Mode yang membantu menjaga kondisi kabin tetap nyaman bagi hewan peliharaan melalui pengaturan pendingin udara ketika kendaraan diparkir dan fitur diaktifkan sesuai petunjuk penggunaan.

Meski demikian, pengguna tetap perlu memperhatikan pengawasan dan keselamatan hewan peliharaan.

Selain itu, tersedia Nap Mode yang dirancang untuk menciptakan suasana kabin lebih nyaman ketika pengguna membutuhkan waktu beristirahat.

Secara dimensi, SUV asal Tiongkok itu memiliki jarak sumbu roda 2.775 mm dengan ruang kaki penumpang baris kedua mencapai 1.037 mm dan ruang kepala 1.020 mm.