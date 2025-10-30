AION UT dari Cikarang ke Garasi Konsumen, GAC Tepati Janji

menu
Seremoni serah terima AION UT kepada konsumen di Jakarta, Kamis. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat jadi buah bibir sejak masa prapemesanan dibuka pada Juni lalu, GAC akhirnya benar-benar menepati janji kepada konsumen AION UT.

Sebanyak 225 unit hatchback listrik itu diterima konsumen gelombang pertama di Indonesia.

Dari jumlah itu, 80 unit AION UT diserahkan secara simbolis di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Kamis (30/10).

Momen tersebut bukan sekadar serah terima — melainkan penanda babak baru industri mobil listrik lokal.

“Hari ini istimewa bagi kami karena AION UT resmi mengaspal di tangan para pelanggan pertama,” ujar Andry Ciu, CEO AION Indonesia, penuh semangat.

AION UT pertama kali tampil di hadapan publik lewat panggung GIIAS 2025. Kala itu, publik dibuat penasaran dengan desain simpel tetapi futuristik.

Kini, AION UT bukan lagi mobil impor — melainkan hasil rakitan lokal dari pabrik Cikampek, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen.

“Semua unit sudah CKD, bukan impor dari China,” tegas Andry. “Kami ingin menunjukkan keseriusan GAC dalam berinvestasi di Indonesia.”

