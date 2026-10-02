Aipda Agus Sugianto Kritis Dianiaya, Pelaku 4 Orang Bawa Samurai
jpnn.com, NABIRE - Anggota Polsek Kamu Aipda Agus Sugianto harus menjalani perawatan di ruma sakit setelah dianiaya di Distrik Kamu, Papua Tengah, Rabu (30/9).
Polda Papua Tengah bersama Polres Dogiyai memburu empat orang pelaku.
Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Papua Tengah Kompol Henry J. Manurung mengatakan tim Ditreskrimum Polda Papua Tengah bersama Polres Dogiyai masih menyelidiki identitas dan motif para pelaku.
"Tim dari Ditreskrimum Polda Papua Tengah bersama Polres Dogiyai terus bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kami mengidentifikasi dan terus berusaha menangkap para pelaku," kata Henry di Nabire, Kamis.
Ia mengatakan penganiayaan terjadi ketika Agus melintas di depan gapura dekat SMA Negeri 2 Moanemani, Kampung Mauwa, Distrik Kamu, menggunakan sepeda motor dari rumah menuju Mapolsek Kamu.
Korban tiba-tiba diadang empat orang tidak dikenal yang diduga membawa senjata tajam jenis samurai. Dua orang di antaranya kemudian menyerang korban menggunakan senjata tajam tersebut.
Akibat serangan itu, korban mengalami luka pada bagian tangan hingga terjatuh di badan jalan. Para pelaku kemudian kembali menyerang sejumlah bagian tubuh korban, termasuk tangan dan kaki.
Setelah menganiaya korban, para pelaku melarikan diri. Korban selanjutnya mendapat penanganan medis sebelum dievakuasi ke Kabupaten Paniai untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.
Anggota Polri bernama Aipda Agus Sugianto kritis seusai dianiaya empat orang pakai sajam samurai.
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