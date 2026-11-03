Aipda Prihatin Tertabrak Truk saat Bertugas di Jalur Pantura, Kami Turut Berdukacita

jpnn.com - BATANG - Aipda Prihatin Wahyu Wibowo (47) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Batang, Jawa Tengah, meninggal dunia saat sedang mengatur lalu lintas di jalur pantura Kecamatan Tulis akibat tertabrak truk, Selasa (3/11).

"Korban tertabrak truk saat akan menyeberangkan warga," kata Kepala Polresta Batang Kombes Pol Warsono di Batang, Selasa.

Kombes Pol Warsono menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan tersebut.

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Kecelakaan berawal saat korban Aipda Prihatin Wahyu Wibowo bersama sejumlah anggota lainnya sedang bertugas mengatur lalu lintas di jalan pantura.

Saat itu, kata dia, muncul sebuah truk bernomor polisi D 8430 WF dari arah barat (Pekalongan) menuju timur (Semarang) melaju dengan kecepatan tinggi.

Truk tersebut menyalip beberapa kendaraan yang berada di depannya.

"Akibat truk melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya menabrak anggota kami yang sedang mengatur lalu lintas di jalan pantura," katanya.

Selain mengakibatkan seorang anggota Polresta Batang meninggal dunia, pada kasus kecelakaan tersebut menyebabkan dua pengendara dan pengemudi mobil mengalami luka-luka.