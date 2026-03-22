Aiptu Apendra Meninggal Seusai Perang Petasan di Kampar

Aiptu Apendra Meninggal Seusai Perang Petasan di Kampar
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KAMPAR - Anggota Polsek Kampar Aiptu Apendra meninggal dunia seusai menjalankan tugas pengamanan, Sabtu (21/3).

Korban yang merupakan Banit Reskrim Polsek Kampar itu mengembuskan napas terakhir di Aulia Hospital Pekanbaru sekitar pukul 02.39 WIB, setelah sempat mengeluh sakit saat bertugas di lapangan.

Peristiwa bermula pada Jumat (20/3), ketika Aiptu Apendra bersama personel lainnya melaksanakan pengamanan malam takbiran.

Sekitar pukul 01.00 WIB, ia turut terlibat dalam upaya penertiban kerumunan masyarakat yang melakukan perang petasan (mercon) di lapangan Kantor Camat Kampar.

Di tengah tugas tersebut, korban yang memiliki riwayat asam lambung akut mendadak mengeluhkan sakit.

Rekan sesama anggota kemudian segera melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan di lokasi.

Atas instruksi Kapolsek Kampar, korban sempat dilarikan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, keterbatasan fasilitas di sejumlah layanan kesehatan terdekat membuatnya harus dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru.

Seorang anggota Polsek Kampar, Aiptu Apendra meninggal dunia usai menjalankan tugas pengamanan.

