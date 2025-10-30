jpnn.com - Tidak hanya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang punya kebijakan ekspansif. Perdana Menteri Jepang yang baru, wanita, Sanae Takaichi juga akan lebih ekspansif.

Sanae satu aliran dengan Purbaya: pemerintah harus lebih mendorong kehidupan ekonomi.

Sanae Takaichi sesaat setelah diminta Donald Trump pidato di kapal induk Amerika Serikat.--

Baca Juga: Cahaya Adharta

Maka, kalau di Indonesia ada "demam" Purbaya, di Jepang kini "demam" Sanae.

Baru kali ini wanita bisa menjadi perdana menteri di Jepang. Sejak 1887 –ketika mulai ada pemerintahan di Jepang.

Dominasi laki-laki pun berakhir. Shugeru Ishiba adalah perdana menteri laki-laki terakhir --untuk sementara.

Baca Juga: Marah Iklan

Shugeru-lah yang membuat partainya, LDP kalah di Pemilu tahun lalu. Lebih tepatnya, jumlah kursi LDP menurun drastis. Turun 56 kursi. Dari 247 ke 191.

LDP memang masih pemegang kursi terbanyak, tetapi perlu koalisi untuk membentuk pemerintahan. LDP memilih partai Inovasi yang memiliki 19 kursi.