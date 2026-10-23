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Air Danau Kawah Putih Ciwidey Menyusut 40 Persen

Air Danau Kawah Putih Ciwidey Menyusut 40 Persen
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Objek wisata danau Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Debit air Danau Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, menyusut hingga 40 persen akibat kemarau panjang.

Meski kondisi danau itu viral di media sosial, jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut masih stabil.

Pengelola Kawah Putih Budi Kawal mengatakan penyusutan debit air dipengaruhi kondisi cuaca.

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Menurutnya, air danau bersumber dari hujan sehingga volumenya berpotensi meningkat kembali saat musim hujan.

"Debit air Danau Kawah Putih saat ini menyusut sekitar 40 persen akibat kemarau panjang. Jika musim hujan tiba, maka debit air berpotensi kembali meningkat," kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (23/10).

Meski permukaan air menyusut hingga memunculkan daratan di tepi danau, kondisi tersebut belum berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

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"Untuk kunjungan sementara enggak (berdampak). Karena yang dulunya berfoto, di tepian air, sekarang jadi ada daratan. Jadi, jumlah kunjungan masih stabil. Pada hari biasa sekitar 600 orang, sedangkan saat akhir pekan bisa lebih dari 1.500 orang," katanya.

Budi menambahkan, penyusutan air justru membuat area daratan di tepian danau semakin terlihat dan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto.

Akibat kemarau panjang, debit air danau Kawau Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, menyusut hampir 40 persen. Permukaannya terlihat.

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