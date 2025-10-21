Air EV Lite Livery Khusus: Langkah Wuling Mendekatkan Diri kepada Penggemar Musik
jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali menunjukkan cara kreatif dalam mendekatkan teknologi kendaraan listrik ke masyarakat.
Tahun ini, brand otomotif asal Tiongkok itu menjadi bagian dari festival musik Remember November Vol.3 – Yokjakarta, yang digelar di Gambir Expo, Jakarta, pada 22–23 November 2025.
Tak sekadar tampil sebagai sponsor, Wuling membawa kejutan besar: satu unit New Air ev Lite menjadi hadiah utama (grand prize) bagi pengunjung beruntung.
“Lewat partisipasi di Remember November, kami ingin menghadirkan inovasi kendaraan listrik dengan cara yang lebih dekat dan menyenangkan," kata Brand Communication Senior Manager Wuling Brian Gomgom, dalam keterangannya, Selasa (21/10).
Kolaborasi lintas industri itu jadi bukti keterbukaan Wuling terhadap dunia kreatif Indonesia.
Tidak hanya mendukung sebagai sponsor, Wuling juga membawa semangat “Dibangun di Indonesia untuk Anda” dengan menghadirkan produk inovatif yang lekat dengan budaya dan kreativitas lokal.
Dukungan tersebut disambut hangat oleh Event Director Remember November Vol.3 Clement Winarko.
"Kehadiran mobil listrik sebagai hadiah utama jelas menambah semangat festival tahun ini. Selain hiburan, pengunjung juga mendapat pesan positif tentang inovasi dan keberlanjutan,” ujarnya.
Air EV Lite Livery Khisus: Upaya Wuling Mendekatkan Diri kepada Penggemar Musik di festival Remember November Vol.3 Yogyakarta
