Air Keras dan Wajah Buruk Impunitas
Oleh: Elias Sumardi Dabur - Ketua Umum Pergerakan Advokat Nusantara (PETRANUSA)
jpnn.com - Penahanan empat prajurit TNI aktif oleh Puspom TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS sekaligus seorang Advokat Publik, bukanlah akhir dari sebuah perkara.
Sebaliknya, ini adalah ujian pembuktian bagi janji transparansi yang didengungkan oleh Panglima TNI dan Kapolri.
Pertanyaan besarnya sederhana namun mematikan: Apakah hukum akan berhenti di tangan eksekutor lapangan atau berani menjangkau mereka yang memberikan perintah di balik bayang-bayang?
Bukan Sekadar "Oknum" Biasa
Kasus Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan sistematis terhadap simbol pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan profesi Advokat.
Menggunakan air keras sebagai instrumen kekerasan adalah pesan teror yang jelas: tujuannya bukan sekadar melukai, melainkan melumpuhkan keberanian sipil.
Pelibatan empat personel militer aktif dalam operasi "basah" semacam ini memperkuat dugaan adanya rantai komando atau setidaknya desain yang lebih luas.
Sangat sulit diterima logika jika empat prajurit terlatih melakukan tindakan kriminal berisiko tinggi secara mandiri tanpa motif personal yang kuat terhadap korban.
Jika dalangnya tidak tersentuh, maka air keras itu tidak hanya melukai wajah Andrie Yunus, tetapi juga membutakan mata keadilan di Nusantara.
- Percobaan Pembunuhan Andrie Yunus, HMI Hukum Brawijaya Tolak Proses di Luar Peradilan Umum
- Sebut Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Prabowo: Usut Sampai Dalangnya!
- Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI-Polri Tangani Kasus Andrie Yunus
- Kata Kompolnas soal Pengungkapan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
- Prabowo Minta Usut Dalang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus yang Menyeret Anggota BAIS TNI
- Dunia Hari Ini: Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut 'Aktor Intelektual' Penyiraman Andrie Yunus Diusut