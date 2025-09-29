Air Mata, Pujian, dan Kekaguman: Respons Lawan saat Marc Marquez Juara MotoGP 2025
jpnn.com - Marc Marquez resmi menasbihkan diri sebagai kampiun MotoGP 2025 setelah finis kedua di Motegi, Jepang, Minggu (28/9/2025).
Kemenangan Francesco Bagnaia di seri tersebut tak mampu menjegal Marquez untuk meraih gelar MotoGP ke-7 sepanjang kariernya.
Namun, bukan hanya catatan statistik yang menjadi sorotan. Gelar itu memunculkan gelombang emosional dari para rival di lintasan.
Pujian dari Rival
Para pembalap dari berbagai tim kompak memberikan penghormatan dan pujian untuk kebangkitan Marquez setelah empat tahun penuh cedera dan keterpurukan.
Suara kagum datang dari Pedro Acosta. Bintang muda KTM itu menilai apa yang dilakukan Marquez tak hanya sekadar juara, melainkan kebangkitan luar biasa.
Saya ikut emosional. Apa yang dia capai mungkin adalah salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga," tegasnya.
Pembalap Yamaha Fabio Quartararo juga tak bisa menyembunyikan rasa harunya.
“Melihat videonya saja membuat saya emosional. Setelah semua cedera dan keputusan sulit, dia pantas mendapatkannya. Dia legenda, selamat untuknya,” ucap rider dengan julukan El Diablo itu.
Marc Marquez menasbihkan diri sebagai kampiun MotoGP 2025 setelah empat tahun penuh cedera. Reaksi rival-rivalnya penuh emos
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 7 Kali, Para Rival Kagum dan Hargai Perjuangannya
- MotoGP 2025: Reaksi Menyentuh Marc Marquez Seusai Menyamai Torehan Valentino Rossi
- Marc Marquez Jadi Juara Dunia, Apa Serunya MotoGP Indonesia?
- Klasemen MotoGP 2025 Setelah Marc Marquez Jadi Juara Dunia
- MotoGP 2025: Marc Marquez Samai Catatan Emas Valentino Rossi
- MotoGP 2025: Marc Marquez Akui Pernah Salah Besar, Kini Balas dengan Juara Dunia