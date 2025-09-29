menu
Air Mata, Pujian, dan Kekaguman: Respons Lawan saat Marc Marquez Juara MotoGP 2025

Marc Marquez menjadi kampiun MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - Marc Marquez resmi menasbihkan diri sebagai kampiun MotoGP 2025 setelah finis kedua di Motegi, Jepang, Minggu (28/9/2025).

Kemenangan Francesco Bagnaia di seri tersebut tak mampu menjegal Marquez untuk meraih gelar MotoGP ke-7 sepanjang kariernya.

Namun, bukan hanya catatan statistik yang menjadi sorotan. Gelar itu memunculkan gelombang emosional dari para rival di lintasan.

Baca Juga:

Pujian dari Rival

Para pembalap dari berbagai tim kompak memberikan penghormatan dan pujian untuk kebangkitan Marquez setelah empat tahun penuh cedera dan keterpurukan.

Suara kagum datang dari Pedro Acosta. Bintang muda KTM itu menilai apa yang dilakukan Marquez tak hanya sekadar juara, melainkan kebangkitan luar biasa.

Saya ikut emosional. Apa yang dia capai mungkin adalah salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga," tegasnya.



Pembalap Yamaha Fabio Quartararo juga tak bisa menyembunyikan rasa harunya.

“Melihat videonya saja membuat saya emosional. Setelah semua cedera dan keputusan sulit, dia pantas mendapatkannya. Dia legenda, selamat untuknya,” ucap rider dengan julukan El Diablo itu.

Marc Marquez menasbihkan diri sebagai kampiun MotoGP 2025 setelah empat tahun penuh cedera. Reaksi rival-rivalnya penuh emos

