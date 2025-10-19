Air Minum ES.ER.CE Jadi Official Mineral Water di Solo Run Fest 2025

jpnn.com, SOLO - PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) melalui produk air minum ES.ER.CE menjadi official mineral water dalam ajang Solo Run Fest 2025.

Dukungan ini merupakan wujud komitmen SRCIS dalam mendorong sportivitas, pengembangan sport tourism, dan pemberdayaan UMKM daerah.

Solo Run Fest 2025, yang berlangsung pada 27-28 September 2025 di Kota Solo, menghadirkan lebih dari 6.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia.

Ajang tahunan berskala nasional ini dibuka secara resmi melalui proses flag off kategori 5K, dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Solo Respati Ardi, Presiden Direktur PT SHA Aryo Hidayat, Direktur PT SRCIS Romulus Sutanto, serta jajaran pimpinan dari mitra penyelenggara lainnya.

“Kami bangga dapat berpartisipasi dalam ajang Solo Run Fest 2025 sebagai official mineral water. Kami berharap partisipasi ini bisa menjadi momen untuk terus tumbuh bersama masyarakat di tengah nilai-nilai positif, seperti semangat dan kebersamaan," imbuh Romulus Sutanto.

Sebagai official mineral water, ES.ER.CE menyediakan ribuan botol air minum yang didistribusikan melalui water station di sepanjang lintasan lari.

Kehadiran ES.ER.CE memastikan peserta tetap terhidrasi dengan baik hingga garis akhir, sekaligus memperkuat peran produk lokal dalam mendukung kegiatan berskala nasional.

“Kehadiran ES.ER.CE di Solo Run Fest 2025 menjadi bentuk komitmen kami untuk memberikan produk yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Romulus.