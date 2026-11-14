Air PDAM Mati Hampir 3 Bulan, Warga Bandung Terpaksa Pakai Air Keruh untuk Mandi

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan warga di RW 09, Jalan Babakan Hantap, Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan air bersih.

Selama hampir tiga bulan, warga kesulitan mendapatkan pasokan air setelah aliran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terus menyusut dan akhirnya tidak mengalir sama sekali.

Salah satu warga, Eti Rohaeti mengatakan, dirinya dan warga di Babakan Surabaya sudah tiga bulan sulit mendapat pasokan air bersih, karena aliran PDAM yang tidak mengalir.

Untuk bertahan, warga terpaksa mengandalkan air jet pump dari masjid di sekitar.

"Airnya tiga bulanan enggak ngalir. Terpaksa warga ngambil dari masjid, ambil air jet pump buat bertahan hidup lah," kata Eti saat ditemui di lokasi, Sabtu (14/11/2026).

Setelah menanti berbulan-bulan, warga Babakan Surabaya hari ini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, bantuan air bersih datang sebanyak empat drum.

Pantauan JPNN di lokasi, sampai dengan pukul 10.30 WIB, sudah ada tiga truk pengangkut air bersih yang datang ke wilayah Babakan Surabaya.

Ratusan warga mulai mengantre dengan menjejerkan berbagai wadah penampung air, seperti galon, jerigen, hingga ember berukuran jumbo.