menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk

Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk

Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jembatan Muara Dua di Prabumulih ambruk. Foto: Instagram@palembang_viral.

jpnn.com, PRABUMULIH - Jembatan Muara Dua di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel), ambruk.

Diduga bagian jembatan itu patah akibat derasnya aliran Sungai Kelekar setelah banjir yang terjadi di wilayah tersebut pada Kamis (11/12/2025).

Ambruknya jembatan tersebut yang membuat akses transportasi di wilayah itu terganggu itu viral di media sosial.

Baca Juga:

Jembatan Muara Dua merupakan jalur utama menuju sejumlah tempat-tempat.

Kepala BPBD Prabumulih Sriyono membenarkan ambruknya jembatan tersebut.

"Iya benar, jembatan Muara Dua ambruk," kata Sriyono, Jumat (12/12/2025).

Baca Juga:

Ambruknya jembatan tersebut bersamaan dengan kejadian banjir yang terjadi di wilayah tersebut.

"Ambruknya sore kemarin," ungkap Sriyono.

Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur ambruk. Jembatan tersebut ambruk akibat derasnya aliran Sungai Kelekar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI