Air Terdistilasi, Jaga Tubuh Tetap Terhidrasi 

jpnn.com, JAKARTA - Proses distilasi sangat baik untuk mendapatkan air murni dari berbagai sumber sebelum dikonsumsi.

Hal itu berdasarkan hasil Kajian dari Ir. Adi Permadi, M.T, M.Farm, Ph.D, Dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Hasil kajian Doktor lulusan National Taiwan University of Science and Technology-Chemical Engineering tersebut menunjukkan pemanfaatan teknologi distilasi berdasarkan tes organoleptikmampu menghasilkan air tanpa bau dan tanpa rasa.

“Proses distilasi dapat menghasilkan air yang sesuai dengan kriteria produksi air bersih dan air minum sesuai dengan PERMENKES RI No. 32 Tahun 2017,” tulis Adi dalam artikel jurnalnya berjudul The Effect of Distillation on Several Types of River Water on Clean Water and Drinking Water Quality Standards. “Proses distilasi mampu untuk menghilangkan kontaminan dan dapat digunakan sebagai air minum,” jelasnya.

Air minum berkualitas menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kesehatan terutama organ penyakit dalam. dr. Ni Made Hustrini, Sp. P.D, Subsp. G.H. (K), Dokter Penyakit Dalam dari RS Pondok Indah mengatakan pentingnya kondisi tubuh untuk tetap terhidrasi.

“Air juga membantu kerja pembuluh darah sehingga darah bisa dialirkan dengan baik ke ginjal. Saat mengalami dehidrasi, bisa terjadi gangguan dari tingkat sel hingga ke organ. Dehidrasi ringan bisa membuat seseorang merasa lelah dan sulit berkonsentrasi,” ujar dr. Ni Made Hustrini di laman RS Pondok Indah.

“Sementara, dehidrasi berat dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Karenanya, penting untuk cukup minum saat bekerja atau berolahraga berat terutama saat cuaca panas dan lembap,” imbuhnya.

Selain itu, dr. Ni Made Hustrini mengatakan air membantu melarutkan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, sehingga efektivitasnya meningkat.