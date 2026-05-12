AirAsia MOVE Hadirkan ‘Gratis Biaya Ganti Penerbangan Satu Kali’

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren perjalanan yang makin dinamis, kebutuhan akan fleksibilitas kini menjadi salah satu pertimbangan utama wisatawan dalam merencanakan perjalanan.

Untuk itu, AirAsia MOVE (MOVE), platform pemesanan resmi untuk penerbangan AirAsia, menghadirkan fitur eksklusif terbaru ‘Gratis Biaya Ganti Penerbangan Satu Kali’, yang memungkinkan pengguna menyesuaikan rencana perjalanan dengan lebih mudah dan hemat.

Melalui fitur ini, pengguna yang memesan tiket penerbangan AirAsia melalui MOVE maupun website airasia.com dapat menikmati pembebasan biaya perubahan jadwal penerbangan sebanyak satu kali, baik untuk perubahan tanggal maupun waktu penerbangan.

Pengguna tetap perlu membayar selisih tarif, pajak, atau biaya lain yang berlaku sesuai kebijakan perubahan penerbangan standar. Namun demikian, fitur ini secara signifikan membantu menekan total biaya keseluruhan.

“Di tengah lanskap perjalanan saat ini, ketika rencana dapat berubah dengan cepat dan para wisatawan mengharapkan kendali yang lebih besar atas perjalanan mereka, kami tetap berkomitmen menghadirkan fleksibilitas sekaligus keterjangkauan. Melalui fitur ‘Gratis Biaya Ganti Penerbangan Satu Kali’, pengguna dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka secara praktis ketika situasi berubah. Kami akan terus meningkatkan platform ini dengan menghadirkan berbagai fitur untuk mendukung pengalaman perjalanan, sekaligus menghadirkan beragam manfaat eksklusif bagi para pengguna MOVE, semuanya dalam satu aplikasi,” kata Head of Flights MOVE Chan Kok Ding.

Hadirnya fitur terbaru ini melengkapi berbagai inovasi yang sebelumnya telah diperkenalkan MOVE untuk memberikan fleksibilitas. Salah satunya adalah add-on Easy Cancel, untuk membatalkan penerbangan hingga 48 jam sebelum keberangkatan dengan pengembalian dana hingga 80 persen, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, MOVE juga terus menyederhanakan pengalaman pengguna sejak sebelum keberangkatan hingga tiba di tujuan.

Pengguna dapat memantau status penerbangan AirAsia, melakukan check-in online, hingga membeli berbagai produk tambahan, seperti makanan dalam penerbangan, bagasi tambahan, pilihan kursi, asuransi perjalanan, produk bebas bea, dan berbagai layanan pendukung lainnya. (rhs/jpnn)