AirAsia Rewards Hadirkan Points Booking dengan 50% Pointsback hingga 30 September

jpnn.com, JAKARTA - AirAsia rewards, ekosistem loyalitas Capital A menghadirkan fitur Points Booking yang menyediakan alokasi kursi khusus bagi anggota untuk penukaran penerbangan AirAsia yang memenuhi syarat, minimal 30 hari sebelum keberangkatan.

Fitur terbaru ini memberikan nilai lebih, sekaligus kepastian bagi anggota dalam merencanakan perjalanan menggunakan AirAsia points.

Untuk merayakan peluncuran ini, anggota AirAsia rewards berkesempatan mendapatkan 50% pointsback untuk setiap penukaran penerbangan yang memenuhi syarat hingga 30 September 2026.

Melalui Points Booking, anggota dapat menukarkan poin untuk penerbangan AirAsia ke berbagai destinasi domestik maupun internasional dan mendapatkan keuntungan lebih. Nilai penukaran mencakup tarif dasar penerbangan, pajak, dan biaya lainnya.

Sebagai gambaran, penerbangan Jakarta-Bandar Lampung mulai dari 12,000 AirAsia points (tarif All-In, termasuk pajak dan biaya, senilai Rp525.000), sementara Jakarta-Brunei dapat ditukarkan mulai dari 19,000 AirAsia points (tarif All-In, termasuk pajak dan biaya, senilai Rp830.000).

"Di AirAsia rewards, kami selalu percaya bahwa program loyalitas harus sederhana, bermanfaat, dan mudah dipahami. Dengan tersedianya alokasi kursi khusus melalui Points Booking, anggota kini dapat menikmati nilai lebih, juga kepastian saat merencanakan perjalanan mereka," kata Group Head of Loyalty, AirAsia rewards Shannon Liew.

"Kami sangat antusias menghadirkan promo 50% pointsback hingga 30 September sebagai bagian dari peluncuran ini, sehingga anggota memiliki kesempatan lebih besar untuk memaksimalkan AirAsia points mereka. Sebagai contoh, penerbangan Jakarta-Bandar Lampung membutuhkan 12,000 AirAsia points, dan anggota akan mendapatkan kembali 6,000 poin setelah kampanye berakhir. Lebih dari itu, Points Booking mengubah poin yang dikumpulkan dari transaksi belanja harian menjadi pengalaman perjalanan yang nyata," sambung dia.

Fitur Points Booking dapat diakses melalui aplikasi AirAsia MOVE. Anggota hanya memerlukan saldo minimum 500 AirAsia points untuk menukarkan penerbangan yang memenuhi syarat.