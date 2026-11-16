jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Indonesia, Nadhif Basalamah dan Ari Lesmana, tampil di panggung terbuka tepi Sungai Sarawak, Kuching Waterfront Esplanade, dalam gelaran konser Manggung Di Muara 2026 pada Sabtu (14/11) malam.

Penampilan kedua musisi tanah air tersebut menjadi bagian dari momentum pembukaan rute penerbangan langsung baru Jakarta-Kuching yang dioperasikan oleh maskapai AirBorneo.

Sehari sebelum konser berlangsung, Nadhif Basalamah dan Ari Lesmana bersama rombongan terbang dari Jakarta menuju Kuching menggunakan pesawat AirBorneo, yang sekaligus menjadi penerbangan perdana untuk rute tersebut.

Dalam konser yang memadukan musik lintas negara dan akses pariwisata baru ini, keduanya berbagi panggung dengan Aisha Retno dari Malaysia, Aziz Harun dari Brunei, serta talenta lokal Sarawak seperti Naki, Adruce Azman, dan Sasha Ningkan.

Konser tersebut menandai kemitraan pertama antara penyelenggara Wazai Creative Solution dan AirBorneo sebagai Official Airline Partner sejak maskapai tersebut beroperasi awal tahun ini.

PR Marketing and Sponsorship M. Sofian Bujang atau yang akrab disapa Chopie menerangkan kehadiran musisi tanah air menjadi langkah strategis untuk menjalin kerja sama hiburan antarnegara.

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"AirBorneo sendiri menjadi mitra maskapai resmi dalam penyelenggaraan konser ini," kata Chopie.

Menurutnya, di Malaysia sendiri sudah banyak Event Organizer (EO), sehingga pihaknya tidak ingin bersaing dengan EO lain untuk sekadar mendatangkan artis-artis Malaysia.