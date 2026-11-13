Airlangg Buka–bukaan soal Pelemahan Rupiah Seusai Gibran Resign

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tren pelemahan rupiah di tengah gejolak politik dalam negeri.

Hal ini dikatakan Airlangga menyusul Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 90 poin atau 0,50 persen menjadi Rp18.239 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.149 per USD.

“Tentu, namanya ekonomi itu ada dua faktor, yaitu fundamental dan sentimental. Kalau sentimental biasanya berkait dengan shock-shock yang ada,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (12/11).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.

“Tetapi ya tentu kami tahu juga mengenai rupiah ya mungkin berembus juga berbagai pengaruh sentimen. Ya tunggu saja, lihat perkembangan. Karena kan dolar ini kan bukan nilai satu hari tapi secara kumulatif,” ungkap Airlangga.

Selain itu Airlangga juga menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menguat pada penutupan perdagangan Kamis 12 November 2026.

IHSG ditutup menguat 135,87 poin atau 2,66 persen ke posisi 5.250,90. Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi 45 saham unggulan naik ke posisi 543,06.