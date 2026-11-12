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Airlangga Akui Adanya Sentimen Negatif Pasar soal Isu Pemakzulan Gibran

Airlangga Akui Adanya Sentimen Negatif Pasar soal Isu Pemakzulan Gibran
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi arus investasi. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi arus investasi.

Bahkan Airlangga berharap kinerja perekonomian nasional tidak terganggu adanya isu tersebut.

“Kami berharap ini tidak memengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (11/11).

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Airlangga mengatakan pihaknya tetap fokus menjaga perekonomian nasional untuk tetap solid, termasuk di tengah dinamika politik negara.

Airlangga merujuk pada negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran mampu membagi urusan sistem politik, dan ekonomi untuk membatasi risiko bagi masing-masing area.

“Jadi, ekonomi terus kami jaga, supaya secara fundamental tetap solid,” katanya.

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Airlangga juga mengakui adanya keresahan pengamat pasar terhadap dinamika politik nasional ini.

Airlangga menilai kekhawatiran itu lebih berkaitan dengan sentimen dibandingkan faktor fundamental ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi arus investasi.

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