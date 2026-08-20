Airlangga: Desil Ekonomi Basisnya DTSEN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kemarin, khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos (bantuan sosial itu menggunakan satu data dari DTSEN,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Jakarta, Kamis.

Airlnggaa menyebut data tersebut bersifat dinamis sehingga perlu ditunggu hasil dari survei ekonomi yang ia sebut sedang dilakukan.

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“Sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kamilihat datanya seperti apa. Data, kan sifatnya dinamis. Surveinya sedang dilakukan,” ujar Airlangga.

Adapun DTSEN merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan masyarakat.

Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan.

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Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru.

Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pembaruan data.