jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 tetap berjalan dan tidak dibatalkan.

Dia menjelaskan proses perumusan kebijakan tersebut saat ini masih terus digodok oleh pemerintah.

"Kebijakan PTKP tidak dihilangkan, melainkan masih dalam proses pembahasan," kata Airlangga di kantornya, Jumat (27/11).

Sebelumnya, pemerintah memang tengah menimbang opsi perubahan ambang batas PTKP yang diproyeksikan untuk tahun 2027.

Kendati demikian, aturan baru terkait batas penghasilan bebas pajak tersebut belum akan langsung diterapkan pada awal tahun depan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan turut melakukan pengkajian mendalam mengenai rencana kenaikan batas PTKP tersebut.

Evaluasi ini dilakukan mengingat batasan saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan bagi wajib pajak lajang belum mengalami perubahan sejak 2016.

Opsi penyesuaian ini dinilai berpotensi memberikan dorongan positif bagi peningkatan daya beli masyarakat secara luas.