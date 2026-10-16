Airlangga Merespons Potensi Penurunan Status Pasar Modal ke Level Standalone Market

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi potensi penurunan status pasar modal Indonesia, oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Airlangga menjelaskan posisi standalone berada di antara kategori pasar perbatasan (frontier market) dan pasar berkembang (emerging market).

Menurutnya, fokus utama dari penilaian MSCI berkaitan dengan implementasi regulasi serta aksi nyata yang dijalankan bursa.

"Ya, mungkin dibandingkan berbagai negara, periodenya (Indonesia, red) relatif lebih panjang," kata Airlangga di kantornya, Jumat (16/10).

Airlangga turut mempertanyakan keputusan MSCI yang merilis pengumuman tersebut lebih cepat tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihak Indonesia.

Dia mengungkapkan perwakilan pemerintah sebelumnya sempat melakukan pertemuan di Tailan.

Namun, pembahasan mengenai peninjauan status itu tidak disinggung sama sekali.

"Ya, tentu kami lihat saja, tetapi kami tidak boleh suudzon (berprasangka buruk)," ujarnya terkekeh singkat. (rom/jpnn)