menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Airlangga Merespons Potensi Penurunan Status Pasar Modal ke Level Standalone Market

Airlangga Merespons Potensi Penurunan Status Pasar Modal ke Level Standalone Market

Airlangga Merespons Potensi Penurunan Status Pasar Modal ke Level Standalone Market
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menko Airlangga Hartarto soal status pasar modal. Foto: Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi potensi penurunan status pasar modal Indonesia, oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Airlangga menjelaskan posisi standalone berada di antara kategori pasar perbatasan (frontier market) dan pasar berkembang (emerging market).

Menurutnya, fokus utama dari penilaian MSCI berkaitan dengan implementasi regulasi serta aksi nyata yang dijalankan bursa.

Baca Juga:

"Ya, mungkin dibandingkan berbagai negara, periodenya (Indonesia, red) relatif lebih panjang," kata Airlangga di kantornya, Jumat (16/10).

Airlangga turut mempertanyakan keputusan MSCI yang merilis pengumuman tersebut lebih cepat tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihak Indonesia.

Dia mengungkapkan perwakilan pemerintah sebelumnya sempat melakukan pertemuan di Tailan.

Baca Juga:

Namun, pembahasan mengenai peninjauan status itu tidak disinggung sama sekali.

"Ya, tentu kami lihat saja, tetapi kami tidak boleh suudzon (berprasangka buruk)," ujarnya terkekeh singkat. (rom/jpnn)


Berita Selanjutnya:
OJK Respons Ancaman MSCI Soal Penurunan Rating Pasar Modal Indonesia

Airlangga Hartarto menanggapi potensi penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI