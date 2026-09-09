Airlangga Pribadi Kusman Meninggal Dunia, PDIP Sangat Kehilangan Sosok Berintegritas Peneliti Ide Bung Karno

jpnn.com, JAKARTA - Dunia akademisi kembali kehilangan salah satu peneliti terbaiknya. Akademikus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman meninggal dunia pada Rabu (9/9).

Ilmuwan politik itu wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, karena serangan jantung. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, pada 23 November 1976 tersebut dikenal sebagai intelektual berintegritas.

Salah satu sahabat yang merasa sangat kehilangan dengan kepergian Airlangga ialah Hasto Kristiyanto. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut Angga -panggilan akrab Airlangga- sebagai intelektual kritis dan produktif yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan demokrasi, keadilan sosial, ekonomi-politik, sekaligus memiliki ketekunan dalam menggali pemikiran Bung Karno.

Menurut Hasto, dirinya terakhir kali bertemu Airlangga ada akhir Juli 2026 di Megawati Institute, Jakarta. Pada persamuhan itu, keduanya mendiskusikan soal Marhaenisme dalam gagasan Bung Karno tentang negara gotong royong.

"PDI Perjuangan sangat berduka atas berpulangnya Mas Airlangga Pribadi Kusman. Indonesia kehilangan seorang intelektual yang memiliki keberanian berpikir, ketekunan akademik, dan kepedulian yang sangat kuat terhadap persoalan rakyat, demokrasi, serta masa depan Indonesia," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto dan Airlangga sempat sama-sama menjadi pembicara seminar bertajuk “Membumikan Pancasila” pada Juni silam. Seminar nasional itu digelar di halaman Museum Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno, Blitar..

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Airlangga merupakan peraih gelar doktor ilmu politik dari Murdoch University, Australia, pada 2016. Hasto menyebut salah satu hal yang menonjol dari sosok Airlangga ialah ketekunannya menggali kembali pemikiran-pemikiran besar Bung Karno dan mendialogkannya dengan berbagai persoalan kontemporer.

Hasto mengisahkan tentang Airlangga yang menganggap Bung Karno bukan sekadar tokoh sejarah yang dikenang, melainkan juga memiliki pemikiran yang semestinya terus dipelajari, diperdebatkan secara intelektual, dan dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan zaman.