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Airlangga Takut Kasus Penyadapan Presiden Berdampak pada Ekonomi Nasional

Airlangga Takut Kasus Penyadapan Presiden Berdampak pada Ekonomi Nasional
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait dampak kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada perekonomian nasional.

Airlangga mengatakan dampak dari penyadapan kepala negara ini lebih bersifat sentimental daripada fundamental.

"Tentu sangat disayangkan, ya, terhadap penyadapan. Akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental," ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (6/11).

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Menurut Airlangga, dalam perspektif ekonomi kasus penyadapan itu berpotensi memengaruhi psikologis para pelaku pasar dalam mempersepsikan perekonomian Indonesia.

"Karena ekonomi kan faktor psikologis itu juga memengaruhi,” katanya.

Meski begitu, Airlangga menilai Polri telah mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus penyadapan tersebut, sehingga diharapkan bisa memulihkan risiko persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia.

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Airlangga pun mengaku akan tetap fokus menjaga fundamental perekonomian nasional.

“Yang penting kami jaga fundamental saja,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait dampak kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada perekonomian na

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