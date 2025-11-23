Airmata Ira

jpnn.com - Saya menitikkan air mata di Wamena: saya dikabari hari itu Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun.

Ketua Majelis Hakimnya sendiri, Sunoto, berpendapat Ira tidak bersalah, tetapi kalah suara dengan dua hakim anggotanya.

Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi-Istimewa-

Sayalah yang minta Ira pulang ke tanah air: agar mengabdi untuk bangsa sendiri.

Dia sudah terlalu lama bekerja untuk perusahaan Amerika Serikat. GAP Inc. Yakni multinational corporation yang bergerak di bidang perdagangan pakaian.

Waktu itu saya sedang memerlukan seorang wanita muda yang bisa membuat PT Sarinah lebih maju.

Saya juga sudah memutuskan agar semua direktur PT Sarinah harus wanita.

Saya melihat terjadi pasang naik wanita di dunia kerja. Juga di dunia manajerial. Akan tetapi jumlah wanita yang berada di jajaran direksi BUMN belum mencerminkan besarnya jumlah wanita di dunia kerja.