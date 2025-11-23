menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Airmata Ira

Airmata Ira

Oleh: Dahlan Iskan

Airmata Ira
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya menitikkan air mata di Wamena: saya dikabari hari itu Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun.

Ketua Majelis Hakimnya sendiri, Sunoto, berpendapat Ira tidak bersalah, tetapi kalah suara dengan dua hakim anggotanya.

Airmata IraMantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi-Istimewa-

Baca Juga:

Sayalah yang minta Ira pulang ke tanah air: agar mengabdi untuk bangsa sendiri.

Dia sudah terlalu lama bekerja untuk perusahaan Amerika Serikat. GAP Inc. Yakni multinational corporation yang bergerak di bidang perdagangan pakaian.

Waktu itu saya sedang memerlukan seorang wanita muda yang bisa membuat PT Sarinah lebih maju.

Baca Juga:

Saya juga sudah memutuskan agar semua direktur PT Sarinah harus wanita.

Saya melihat terjadi pasang naik wanita di dunia kerja. Juga di dunia manajerial. Akan tetapi jumlah wanita yang berada di jajaran direksi BUMN belum mencerminkan besarnya jumlah wanita di dunia kerja.

Saya menitikkan air mata di Wamena: saya dikabari hari itu Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Sayalah yang minta Ira pulang ke tanah air.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI