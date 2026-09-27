AirNav Indonesia Revitalisasi Pasar Ngasem Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - AirNav Indonesia mendorong penguatan ekonomi lokal melalui program revitalisasi Pasar Ngasem, Yogyakarta.

Upaya tersebut dilakukan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi pedagang dan pengunjung sekaligus memperkuat Pasar Ngasem sebagai bagian dari kehidupan ekonomi dan lanskap budaya masyarakat Yogyakarta.

“Kami sengaja memilih Pasar Ngasem, karena tempat ini merupakan jantung kehidupan ekonomi dan lanskap budaya masyarakat Yogyakarta. Kami ingin kehadiran AirNav memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh para pedagang serta para pengunjung pasar,” ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno pada pelaksanaan Kick Off Ceremony Revitalisasi Pasar Ngasem, Sabtu, September 2026.

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Program revitalisasi Pasar Ngasem merupakan bagian dari program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) AirNav Indonesia sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-14 AirNav Indonesia.

Mengusung tema “Ngasem Berwarna, Ngasem Bersih - Langit Jogja Terjaga”, program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan fasilitas publik, menggerakkan ekonomi lokal, serta turut merawat identitas budaya Yogyakarta.

Avirianto mengatakan, selama 14 tahun menjalankan tugas pelayanan navigasi penerbangan, AirNav Indonesia menyadari keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja.

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Momentum HUT ke-14 AirNav Indonesia menjadi kesempatan untuk menghadirkan program bakti masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Rangkaian revitalisasi mencakup pembenahan lingkungan Pasar Ngasem, antara lain penataan area pemilahan sampah, pembenahan saluran air, pembuatan mural, dukungan pemasangan CCTV, serta penguatan manajemen sampah.