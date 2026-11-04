AIROC 2026 Dorong Pelajar Indonesia Kembangkan Inovasi Robotika Berbasis AI dan IoT

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 45 tim dengan total 115 peserta dari berbagai sekolah di Indonesia mengikuti kompetisi A.I. IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026.

Kompetisi ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang robotika, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Internet of Things (IoT), dan inovasi digital.

AIROC 2026 digelar pada Sabtu (31/10/2026), pukul 06.30-15.00 WIB di Grand Hermina Ballroom, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca Juga: AiMOGA Pamer Masa Depan Robotika di Chery Global Technology Innovation

Mengusung tema "Synapse City – Road to Hanoi", kompetisi tersebut diikuti pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK melalui kategori Explorer, Innovator, dan Master.

Melalui tema Synapse City, peserta ditantang mengeksplorasi konsep kota masa depan yang memanfaatkan teknologi cerdas untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis robotika, tetapi juga mendorong peserta menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan aplikatif.

Baca Juga: Pandangan Gibran soal Teknologi AI dan Robotika Dinilai Sudah Tepat

Keikutsertaan 45 tim dengan total 115 peserta menunjukkan antusiasme pelajar terhadap pembelajaran berbasis teknologi.

Melalui kompetisi tersebut, peserta berkesempatan mengaplikasikan pengetahuan, menguji kemampuan teknis, serta mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah.