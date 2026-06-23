AISMOLI Usul Masa Berlaku Insentif Motor Listrik Minimal 3 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan insentif kendaraan listrik dalam skema multi-tahun.

Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi industri, investor, hingga konsumen yang mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Public Relations & Event Executive AISMOLI Riniwaty Sinaga, mengatakan kebijakan insentif yang berlaku hanya dalam jangka pendek, belum cukup untuk membentuk pasar dan ekosistem motor listrik yang kuat.

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"Kami berharap kebijakan ini dirancang secara multi-years agar memberikan kepastian bagi konsumen, industri, dan investor," ujar Riniwaty di Jakarta.

Menurut dia, AISMOLI mengusulkan masa berlaku insentif minimal tiga tahun.

Rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk mendorong pertumbuhan pasar, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha menyusun strategi investasi.

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Riniwaty menilai kebijakan yang berlangsung kurang dari tiga tahun, berisiko belum mampu menciptakan volume pasar yang dibutuhkan, agar ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang tanpa intervensi pemerintah.

Meski demikian, AISMOLI memandang durasi yang lebih panjang akan memberikan dampak lebih signifikan.