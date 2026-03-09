AJ Bramah Bawa Pacific Caesar Surabaya Raih Kemenangan Perdana di IBL 2026

jpnn.com - Tim basket Pacific Caesar Surabaya akhirnya meraih kemenangan perdana di IBL 2026 setelah mengalahkan Dewa United Banten.

Berlaga di GOR Pacific Caesar, Surabaya, Minggu (8/3) skuad asuhan Andika Supriadi Saputra itu menang dengan skor 97-87.

Pada laga ini Pacific Caesar memanfaatkan kondisi Dewa United yang pincang setelah ditinggal Joshua Ibarra.

Pemain asal Meksiko itu urung kembali ke Tanah Air setelah tampil pada ajang Kualifikasi FIBA World Cup 2027 zona Amerika.

Alhasil Dewa United hanya mengandalkan D. J. Cooper serta Troy Gillenwater yang baru masuk menggantikan Jordan Adams.

Sepanjang laga Pacific Caesar mampu mengontrol pertandingan kendati tertinggal di first half dengan skor 45-49.

Pada second half Daffa Dhoifullah dan kawan-kawan mendapatkan momentum untuk akhirnya unggul tipis 69-68 di akhir kuarter ketiga.

Pada akhir kuarter Pacific Caesar memanfaatkan kelengahan Dewa United yang banyak melakukan kesalahan untuk menutup laga dengan margin 10 angka, 97-87.