Ajak Gen-Z Bijak Kelola Finansial, PINTU Gandeng FEB UI

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkolaborasi dengan Management Student Society Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MSS FEB UI) menggelar Pintu Goes to Campus bertajuk Cara Gen-Z Tetap Bijak Finansial, pada Kamis (22/11) di Auditorium R. Soeria Atmadja, FEB UI, Depok.

Acara yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa/mahasiswi Universitas Indonesia ini menghadirkan pembahasan mendalam mengenai pengetahuan dalam memahami aset digital secara rasional, mulai dari mengasah kemampuan analisis, menerapkan manajemen risiko, hingga menghindari keputusan investasi yang didorong Fear of Missing Out (FOMO).

“Pintu Goes to Campus merupakan salah satu bentuk komitmen PINTU dalam memperluas literasi keuangan digital di kalangan generasi muda, yang kini menjadi salah satu segmen penting dalam pertumbuhan investor aset crypto di Indonesia," ujar Andy Putra, Presiden Direktur PINTU.

"Kami mengapresiasi MSS FEB UI yang telah menginisiasi kegiatan ini di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi aset crypto. Melalui kegiatan edukasi seperti ini, kami berharap generasi muda dapat memahami aset crypto secara lebih komprehensif, termasuk potensi dan risikonya, sehingga mampu mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Rahmat Aryo Baskoro Founder Rencanaku.id dan Dosen FEB UI mengatakan crypto bukan titik awal sebuah rencana keuangan, melainkan salah satu pilihan instrumen investasi.

"Urutannya harus tepat: tetapkan tujuan keuangan, bangun fondasi dan literasi, baru kemudian memilih instrumen. Setiap instrumen memiliki risiko yang melekat, dan aset crypto berada di kategori risiko tinggi, sehingga hal ini perlu dipahami sejak awal," sebutnya.

Dalam sesi seminar, peserta diajak memahami bagaimana membangun fondasi keuangan pribadi sebelum masuk ke instrumen investasi berisiko tinggi.

Materi yang dibawakan mencakup prinsip perencanaan keuangan, pentingnya dana darurat dan alokasi aset, cara membedakan informasi yang kredibel di tengah derasnya konten media sosial, hingga strategi manajemen risiko saat berinvestasi di aset digital.