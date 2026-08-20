Ajak Legislator Muda Genjot Kualitas Demokrasi, Waka MPR: Jangan Berhenti di Prosedur

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak para legislator muda mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Fraksi PAN itu dalam dialog yang diselenggarakan The Habibie Center bertema 'Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda untuk Demokrasi yang Berkelanjutan'.

Acara ini dihadiri legislator muda DPR dari berbagai fraksi di parlemen dan dihadiri langsung Ketua Dewan Pembina Habibie Center Ilham Habibie.

Menurut Eddy, generasi muda di parlemen memiliki posisi strategis untuk menghadirkan standar baru dalam kualitas legislasi, pengawasan, representasi, dan memperjuangkan kehendak masyarakat.

“Legislator muda harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Kita memiliki kesempatan untuk membangun budaya parlemen yang terbuka, berbasis data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Menurut Eddy, demokrasi Indonesia telah memiliki fondasi prosedural yang kuat melalui pemilu yang berlangsung secara berkala dan pergantian kekuasaan secara konstitusional.

Tantangan berikutnya adalah memastikan demokrasi menghasilkan kebijakan dan kinerja institusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Demokrasi kita seharusnya tidak berhenti sebatas prosedur. Sudah waktunya kita menatap urgensi demokrasi berkualitas. Setelah masyarakat memberikan mandat, pekerjaan kita adalah membuktikan bahwa mandat itu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.