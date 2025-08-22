Ajak Masyarakat Waspada Modus Penipuan Impersonasi, Blibli Beri 5 Kiat Penting Ini
jpnn.com, JAKARTA - Blibli mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan online.
Salah satunya adalah modus impersonasi—yakni pelaku menyamar sebagai staf atau manajemen Blibli untuk menghubungi calon korban.
Pelaku modus impersonasi biasanya menghubungi korban melalui chat pribadi, lalu memancing dengan tawaran kerja sama, hadiah atau komisi tinggi demi memancing respons cepat dan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang pada rekening pribadi.
Melihat maraknya kasus penipuan dengan modus impersonasi, Blibli mengajak publik untuk lebih sigap dalam mengenali serta mengambil tindakan atas berbagai bentuk penipuan.
Berikut lima tips dari Blibli agar terhindar dari modus penipuan impersonasi:
1. Belanja hanya lewat aplikasi atau situs resmi Blibli
Pastikan transaksi hanya dilakukan di aplikasi resmi Blibli atau situs blibli.com. Jika ada yang menghubungi melalui chat pribadi seperti WhatsApp, DM media sosial, atau email mencurigakan yang mengatasnamakan Blibli, abaikan saja. Itu bisa jadi penipuan.
2. Waspadai modus dengan tawaran menggiurkan
